San Marino. Il Comitato Festa di Ca’ Rigo in favore degli alluvionati

Un piccolo grande gesto di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. È quello che ha compiuto nei giorni scorsi il Comitato Festa di Ca’ Rigo , piccola frazione del castello di Borgo Maggiore, che come anticipato, ha donato parte del ricavato della festa di Ca’ Rigo 2023 alla Protezione Civile di Meldola per far fronte ai danni causati dalla terribile alluvione di maggio. “Abbiamo deciso di dare un nostro contributo per aiutare la popolazione a rialzarsi dopo questo disastro. Sappiamo che non è facile e dare un contributo ci sembra doveroso”