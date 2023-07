San Marino. Il Consigliere Lorenzo Bugli a Lisbona come membro UIP

Il Consigliere Lorenzo Bugli, quale membro del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), parteciperà a Lisbona all’evento commemorativo per la Giornata Internazionale del Parlamentarismo e alla celebrazione del 134° Anniversario dell’Unione Interparlamentare, in programma dal 29 al 30 giugno p.v. Questo doppio evento riunirà Presidenti e membri di Parlamento per celebrare congiuntamente queste due importanti ricorrenze e per rafforzare e valorizzare gli ideali promossi a partire appunto dal 30 giugno 1889 dall’UIP, quali la pace, la democrazia e lo sviluppo sostenibile. La Giornata Internazionale del Parlamentarismo si celebra ogni anno il 30 giugno ed è stata istituita nel 2018 attraverso una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il focus principale della celebrazione di quest’anno è l’azione per il clima, a tal proposito l’UIP ha recentemente lanciato la campagna “Parlamenti UIP per il Pianeta”, finalizzata alla mobilitazione dei Parlamenti e dei Parlamentari all’attenzione e all’azione sull’emergenza climatica. La campagna prevede da un lato che si incoraggino i Parlamenti e coloro che vi lavorano a ridurre la loro impronta di carbonio e a diventare più green. Dall’altro che si incentivino i Parlamenti a intensificare l’azione attraverso la legislazione, i bilanci e il controllo delle misure del Governo per attuare l’Accordo di Parigi sul clima, soprattutto in vista del COP28 di novembre. La Giornata internazionale del parlamentarismo è un momento per rivedere i progressi che i Parlamenti hanno compiuto nel raggiungere alcuni obiettivi chiave per essere più rappresentativi e stare al passo con i tempi, tra cui lo svolgimento di autovalutazioni, il lavoro per includere più donne e giovani Parlamentari e l’adattamento alle nuove tecnologie. I Parlamenti, in quanto pietra angolare di democrazie funzionanti, devono essere forti, trasparenti, responsabili e rappresentativi.