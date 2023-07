San Marino. Il Segretario Stefano Canti alla 43ª sessione della conferenza della FAO a Roma

È in corso a Roma la 43°esima sessione della Conferenza Generale della FAO alla quale la Repubblica di San Marino partecipa attraverso la presenza del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti, ed una delegazione guidata dall’Ambasciatore presso la FAO, Daniela Rotondaro. Nella giornata di ieri, si è proceduto alla rielezione per un secondo mandato del Direttore Generale Qu Dongyu, che ha avviato un ampio processo di riforme dell’Organizzazione attraverso nuovi sistemi di digitalizzazione. L’obiettivo è quello di rendere la FAO sempre più resiliente ai cambiamenti in un mondo chiamato ad affrontare le sfide dell’emergenza climatica, delle migrazioni, della povertà e della malnutrizione.

Tema della Conferenza l’acqua, le sfide ed il ruolo dell’agricoltura.

Il Segretario di Stato Stefano Canti, intervenendo dinnanzi all’Assemblea dei partecipanti, ha confermato l’impegno della Repubblica di San Marino a lavorare al fianco della FAO sui grandi temi, ai quali la Repubblica rivolge particolare attenzione in ambito multilaterale.

Quale firmataria dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, San Marino ha adottato strategie nazionali elaborate ed implementate anche attraverso strumenti quali il Tavolo Tecnico.

Particolarmente attivo è stato il ruolo svolto dalla Repubblica durante questo semestre, detenendo la Presidenza del Gruppo Europeo; frequenti sono state le trattative e le mediazioni su temi e posizioni alquanto sensibili determinati dall’attualità del conflitto in corso in Ucraina e dalle conseguenze ingenerate anche sulla sicurezza alimentare.

Altro significativo appuntamento in ambito FAO sarà la partecipazione di San Marino a luglio al Summit di Alto Livello organizzato dalle Nazioni Unite e dalla FAO per riflettere sui nuovi sistemi di sicurezza alimentare.

Segreteria di Stato Affari Esteri