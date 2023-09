San Marino. Istanza d’Arengo per la pista di pattinaggio per gli allenamenti della Fed. Sam. Roller Sports

La FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS, riconosciuta dall’omonima federazione mondiale, World Skate nel 2011 e dal CONS nel 2018 quale DSA associata a breve passerà come federazione nazionale.

La federazione sammarinese ha stipulato una convenzione con l’omonima federazione italiana per promuovere e diffondere la disciplina del pattinaggio, oltre che poter partecipare a stage formativi, seminari e conferenze, a competizioni e alla formazione di tecnici e dirigenti.

I risultati ottenuti in questi anni sono tanti: ha partecipato a diverse competizioni promozionali nei territori limitrofi e oggi partecipa a campionati federali regionali, nazionali e internazionali.

Per due anni consecutivi ha detenuto il titolo di campioni italiani nella specialità Slide, oltre a diversi podi ai campionati italiani e una medaglia di bronzo al campionato mondiale in Argentina del 2022. Quest’anno si è partecipato al campionato europeo dove si è ottenuto un quinto posto nella specialità Speed e un settimo posto nella specialità Slide; entro la fine dell’anno ci sarà la partecipazione al Campionato mondiale 2023.

Attualmente gli atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports si stanno allenando in un capannone privato in cui l’affitto è completamente a carico della federazione stessa e il luogo di allenamento non corrisponde alle dimensioni minime per potersi allenare in maniera idonea e questo perché nella nostra Repubblica non esiste una pista di pattinaggio utilizzabile e o un luogo di dimensioni adatte.

È fatto concreto che lo Sport Sammarinese sta portando grande prestigio alla nostra Repubblica nel mondo ottenendo risultati davvero importanti, Perilli, Berti, Amine, Rossi e tanti altri ne sono un esempio.

Lo Sport ha una funzione educativa e soprattutto sociale, fonte di bene e benessere comune, influenza cultura, tendenze e comportamenti sani e rispettosi in una comunità.

Ricordiamo anche la partecipazione invernale alla pista di pattinaggio sul ghiaccio che negli ultimi anni viene affittata per gli eventi Natalizi nel nostro centro storico riscuotendo interesse e partecipazione di tanti bambini e ragazzi sammarinesi, segno che questo sport ha un reale e concreto spirito aggregativo. Inoltre c’è da considerare che con una pista idonea si possono ospitare campionati Italiani ed internazionali, portando nel nostro paese un gettito turistico notevole. La pista di pattinaggio potrebbe poi ospitare anche competizioni di altre discipline sportive in quanto le dimensioni sarebbero sufficientemente grandi anche per gli altri sport.

Per questi motivi si chiede la possibilità di costruire, o trovare un luogo consono, come una pista di pattinaggio affinché anche gli atleti del Pattinaggio Sammarinese possano avere pari opportunità agonistiche per allenarsi in un luogo idoneo, come concesso ad altri Sport e per dare un luogo aggregativo per i nostri giovani cittadini.

