San Marino. La Cooperativa sociale Involo compie 10 anni: più di 150 persone accolte e impiegate in un ambiente di lavoro innovativo

La Cooperativa Sociale Involo il 20 settembre 2023 ha compiuto gli anni, a distanza di un decennio è sempre più una realtà viva, attiva e soprattutto unica nel territorio della Repubblica. I dati parlano di più 150 persone accolte dalla Cooperativa e impiegate in un ambiente di lavoro innovativo, perché al centro di tutto c’è l’individuo. La Cooperativa si impegna da sempre nel difficile compito di aiutare persone in situazione di svantaggio ad entrare nel mondo del lavoro, una via alternativa per chi, per diversi motivi, può vivere un momento di difficoltà o fragilità nella propria vita. Un dovuto ringraziamento ai Servizi Sociali del territorio, con i quali è in essere un’ottima collaborazione. Un ringraziamento va anche alla Cittadinanza che in questi anni ha avuto modo di conoscerci e sostenerci.

Le attività della Cooperativa sono tre: la prima situata a Galazzano, nella sede principale, dove vengono svolti lavori per conto terzi in collaborazione con alcune delle più grandi aziende di San Marino. La seconda attività riguarda Barbò Ceramica: l’ultimo laboratorio artigianale di produzione ceramica, che porta avanti la tradizione del Paese anche attraverso progetti di inclusione. Il terzo progetto riguarda Radioweb Involo, un progetto mediatico che offre la possibilità di essere informati su iniziative del Terzo settore di San Marino e non solo, grazie all’ausilio delle differenti piattaforme social.

Per chi volesse conoscere la nostra realtà più in dettaglio può visitare i nuovi siti della Cooperativa Sociale Involo:

https://cooperativainvolo.com

https://barbo.sm

Inoltre, è possibile seguire sui social il progetto Radioweb Involo.

La Cooperativa Sociale InVolo

Nella persona del Presidente

Dott. Maurizio Ceccoli