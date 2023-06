San Marino. La CSdL ai lavori dell’ILO

Approvati una risoluzione di solidarietà con i lavoratori della Bielorussia e il programma e il budget dell’ILO. In corso il summit sul tema sul tema “Giustizia sociale per tutti” 14 giugno 2023

È in corso a Ginevra la seconda settimana dei lavori della 111a Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La CSdL sta partecipando ai lavori con Simona Zonzini, funzionaria FULI, nell’ambito della delegazione tripartita sammarinese, formata anche da rappresentanti del Governo e delle associazioni datoriali. Mentre la scorsa settimana si sono svolti gli incontri preparatori, ora sono in corso le votazioni in seduta plenaria relative a diversi adempimenti e risoluzioni. Tra i punti principali, è stata approvata a maggioranza una risoluzione di solidarietà con i lavoratori della Bielorussia. La CSdL ha votato a favore, conformemente alle indicazioni della Confederazione Europea dei Sindacati. Medesimo voto favorevole è stato espresso anche dalle altre due componenti della delegazione sammarinese. Inoltre sono stati posti in votazione il programma e il budget dell’ILO in assemblea plenaria, in quanto non era stato raggiunto un accordo nella specifica commissione. Il budget è stato approvato a larghissima maggioranza. Si tratta di un documento di fondamentale importanza, poiché dall’approvazione del budget dipende la stessa possibilità dell’ILO di svolgere le proprie attività. Il nodo principale di questo punto ha riguardato la definizione delle categorie fragili, per le quali vanno adottate specifiche norme di tutela, nei vari contesti nazionali; non è stato possibile raggiungere una definizione a livello generale, demandando alla discrezionalità dei singoli stati questo compito. “In sostanza – è il commento della CSdL – si è trattato di una mediazione al ribasso. Purtroppo, l’Europa non è riuscita ad esercitare un ruolo ‘guida’, ma si tratta comunque di un passo in avanti. Da questi lavori si evince, in sostanza, che le stesse dinamiche nei rapporti tra gli Stati che avvengono all’interno dell’ONU, si ripercuotono anche nell’ILO, che è una emanazione delle stesse Nazioni Unite.” Nei giorni 14 e 15 giugno è in programma il Summit dell’ILO sul tema “Giustizia sociale per tutti”. Il vertice vede riuniti 17 capi di Stato e di governo, il direttore generale dell’ILO e rappresentanti di alto livello delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro; previsto anche un intervento del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L’obiettivo è quello di definire politiche e azioni che possano far progredire la giustizia sociale ed evidenziarne il ruolo chiave nella creazione di un mondo più sostenibile ed equo. Discussa anche la proposta di creare una coalizione globale per la giustizia sociale, un’iniziativa multilaterale che è stata accolta con favore dall’organo di governo dell’ILO. Un fatto rilevante riguarda la Birmania: alla luce della dittatura militare che ha destituito il governo democratico, messo fuori legge i sindacati e cancellato tutti i diritti dei lavoratori, il Comitato delle credenziali dell’Assemblea generale delle nazioni Unite nel dicembre 2022 ha deciso di rinviare l’esame delle stesse credenziali per questo paese nella partecipazione agli organismi dell’ONU, come l’OMS; organismi che a loro volta hanno confermato questa sospensione. Successivamente, il Comitato delle credenziali dell’ONU ha quindi deciso che nessun delegato per la Birmania avrebbe potuto essere accreditato a questa 111a Conferenza dell’ILO. In proposito, la CSdL ribadisce l’invito al Governo sammarinese affinché faccia sentire la propria voce all’interno dei vari consessi internazionali per il ripristino della legalità e dei diritti elementari delle persone in questo martoriato Paese.

CSdL