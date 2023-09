San Marino. La qualità e l’indipendenza dei mezzi di comunicazione sono fondamentali per la vita democratica … di Emilio Della Balda

Sono convinto che la qualità e l’indipendenza dei mezzi di comunicazione siano fondamentali per la vita democratica. Pertanto è necessario impegnarsi per evitare di far circolare le notizie false che qualcuno chiama semplicemente con la parola inglese ” fake”.

Ritengo che quando si riceve una notizia, come prima cosa, sia opportuno valutare la sua credibilità senza condividere frettolosamente. Penso anche che ogni scritto deve avere un titolare responsabile del suo contenuto per limitare la strumentalizzazione delle bugie e del pregiudizio per colpire qualcuno considerato nemico.

Si sa da sempre che le bugie ripetute molte volte diventano verità! e i social offrono alla disinformazione una diffusione veloce.

Emilio Della Balda

