San Marino. La storia d’amore di Lella e il Ragazzo col Ciuffo! Gemellaggio musicale tra Bellaria e San Marino per celebrare Little Tony e Raffaella Carrà

Domenica 18 giugno a Bellaria l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Raffaella Carrà, con la presenza di Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. A seguire il concerto della Band Dino Gnassi Corporation, a partire dalle ore 17:30 in Piazzale Kennedy. L’appuntamento a San Marino è invece per mercoledì 12 luglio alle 21:15 al Campo Bruno Reffi con il concerto dal titolo “Il Caschetto e il Ciuffo” a cura della San Marino Concert Band. Nell’immagine dedicata all’evento viene reso omaggio al 45 giri ’Lo sai tu?’, il primo successo di Little Tony lanciato nel 1962, che in copertina raffigura l’artista insieme ad un’ancora poco nota Carrà.

La San Marino Concert Band si esibirà a San Marino il 12 luglio in un concerto interamente dedicato alle canzoni, ai balletti, alla musica come le grandi orchestre della Rai degli anni ’70 della TV in bianco e nero, per celebrare due artisti considerati vere star della musica italiana: Raffaella, la vera showgirl, cantante, ballerina, e regina dell’intrattenimento, in grado di rivoluzionare il mondo della televisione e Little Tony, che sull’onda di artisti internazionali del calibro di Elvis Presley e Little Richard, ha sviluppato uno stile del tutto personale che lo ha reso un’icona del rock italiano dell’epoca, indimenticabile per il suo look ribelle, i capelli pettinati all’indietro e la sua presenza magnetica sul palco. Una serata per ascoltare tutti i successi che hanno fatto del Caschetto e del Ciuffo icone mondiali della musica e del rock’n roll italiano.