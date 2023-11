San Marino. L’ASTROLABIO – “La Nebulosa A.A.S.S.” … di Augusto Casali

Purtroppo, a costo di diventare noioso, devo rilevare come sia sorprendente il fatto che di fronte alla gestione politica ed amministrativa dell’Azienda Autonoma dei Servizi degli ultimi anni tutti o quasi facciano finta di nulla e nessuna delle forze politiche di maggioranza e di opposizione si preoccupi di vederci chiaro.

Evidentemente per i più è normale se una Azienda che eroga servizi a pagamento ai cittadini e che ha negli anni passati ha accantonato decine di milioni di utile, dilapida quest’ultimo nel giro di qualche anno e si ritrova oggi con un consistente e preoccupante deficit che alla fine ricade pesantemente sulle spalle dei sammarinesi, sui quali gravano oggi utenze, soprattutto per gas ed elettricità, sproporzionate.

Se poi aggiungiamo a tutto questo l’aumento dei generi alimentari, anche quelli di prima necessità, il caro-vita in generale, le pensioni ferme al palo da anni, l’aumento dei mutui e della benzina, salta agli occhi che la situazione venutasi a creare già ora pone le famiglie più svantaggiate in condizioni di gravissima difficoltà e, più in generale, rischia di inceppare l’economia del nostro Paese per un inevitabile corto circuito che a lungo andare può creare difficoltà a catena, dalle quali nessuno potrebbe sfuggire.

Il risultato di tutto questo sarebbe che i poveri diventerebbero sempre più poveri, la classe borghese rischierebbe la povertà e i ricchi sarebbero sempre più ricchi.

Ci troviamo già oggi di fronte ad una economia con forti squilibri, in un vicolo cieco molto pericoloso sul piano sociale.

E’ chiaro che questo stato di cose va governato, altrimenti gli effetti che potrebbe produrre potrebbero essere davvero esplosivi, anche nella nostra piccola e solitamente tranquilla realtà.

Spero che qualcuno nella maggioranza ancora ragioni con lucidità e una volta capito che la nuova avventura iniziata con la nuova maggioranza è evidentemente fallita, possa essere portatore di un progetto nuovo, mettendosi alle spalle gli errori compiuti, e concentrandosi sulla creazione di forti e omogenee coalizioni, in grado di governare il futuro di San Marino affrontando i più impellenti problemi di fronte ai quali si trova il Paese nell’attuale m0mento storico.

Comunque, al momento, per i più è normale che i vertici dell’AASS il 2 febbraio 2023, non si capisce bene se con il coinvolgimento del Governo o meno, (a San Marino tutto è diventato segreto: gli accordi con L’U.E.; spesso le sedute delle riunioni della Commissione Esteri; le questioni riguardanti il Tribunale sono segretate, ecc. ecc.), dicevo,

che i vertici AASS abbiano rinunciato ad un contratto a prezzo fisso stipulato con la Enel Global Trading, e, nonostante che qualche tempo prima il responsabile politico avesse annunciato alle genti di San Marino, con soddisfazione, la stipula di quel contratto vantaggioso, che avrebbe messo al sicuro per qualche anno i sammarinesi, nel marzo successivo lo stesso abbia annunciato, sempre alle genti di San Marino, con la medesima soddisfazione, la rinuncia al contratto vantaggioso sopra menzionato.

Gli effetti di un simile comportamento si è fatto sentire con l’arrivo delle bollette nelle case dei sammarinesi, i quali però devono cominciare a preoccuparsi del futuro, infatti il prezzo del gas torna a salire rispetto al costo attuale che risulta già considerevolmente più alto rispetto a quanto prevedeva il vantaggioso contratto già menzionato e poi maldestramente ceduto.

Per i più e in particolare per chi ha responsabilità politiche, è normale che il vertice AASS continui a rimanere al proprio posto, dopo aver gestito in modo improvvido la politica dell’Azienda tra cui, come già detto, aver venduto un contratto per l’approvvigionamento del gas che garantiva i sammarinesi per anni, probabilmente solo per fare cassa immediata e ridurre il buco di bilancio, riversando sulle famiglie sammarinesi gli effetti economico finanziari negativi e mettendo a rischio, in taluni casi, gli equilibri gestionali di interi nuclei familiari.

Io credo che in questo nostro Paese le cose non possono continuare così ancora per molto.

Senza un sussulto di indignazione, senza una iniziativa chiarificatrice, senza tentare di capire che cosa stia succedendo a San Marino, pretendere di governare alla giornata l’impalpabile è folle, perché il risultato finale non potrà che essere fallimentare. E questo, senza un cambiamento radicale di registro, vale per qualunque coalizione vada al governo dopo le prossime elezioni.

A San Marino ci sono troppi porti delle nebbie e sarebbe auspicabile per il prossimo futuro la nascita di un Esecutivo che sia in grado di porre al primo posto il senso dello Stato, il rispetto delle istituzioni, il concetto di appartenenza al nostro Paese, la considerazione delle legittime aspirazioni della Comunità e allora vedreste che le nebbie si diraderebbero e sarebbe sempre più difficile la vita per cialtroni e parassiti che in considerevole numero attualmente si mimetizzano all’interno del sistema San Marino!

Augusto Casali