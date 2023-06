San Marino. Lavori di riqualificazione di Via Maccioni e Via Gino Zani

La presente, in riferimento all’ordinanza n. 106/2023 di chiusura al traffico di Via Maccioni e Via Gino Zani, per comunicare che l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici manterrà nella giornata di lunedì 19 giugno la possibilità di circolare sulle Vie in oggetto per tutti coloro che dovranno accedere o uscire dai parcheggi P6 e P7. I lavori sostanzialmente inizieranno lunedì sera alle ore 18:00 e proseguiranno durante tutta la notte per consentire nella giornata di martedì il rifacimento del manto stradale. Martedì pertanto non sarà possibile accedere ai due parcheggi mentre sarà garantito l’accesso al Centro storico da Via Gino Zani. Nel momento in cui si interverrà su Via Gino Zani, dalla notte di martedì alla prima mattina di mercoledì, verrà istituito il senso unico alternato su Via Paolo Terzo per consentire agli autorizzati l’accesso al Centro Storico da Piazza Sant’Agata. Salvo imprevisti, si conta di riaprire la circolazione a tutte le aree già a partire dal primo pomeriggio di mercoledì.

L’intervento in oggetto fa seguito all’intervento già realizzato in Via della Fratta, è stato condiviso con la CCM e la Giunta di Castello e l’intento sarebbe di proseguire in Via Antonio Onofri sino ad arrivare allo Stradone per valorizzare il contesto urbano del nostro centro storico riqualificandolo per ottenere un ambiente più attraente per il turismo.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Per l’organizzazione del cantiere vi è stata una programmazione non indifferente che ha coinciso con altre attività concomitanti come l’installazione del palco per gli eventi in Campo Bruno Reffi ed il rifacimento della segnaletica orizzontale nel Parcheggio P7. Sono state organizzate le molte ditte affinchè fosse possibile avere la disponibilità di tutti concentrando le attività sostanzialmente in un giorno e mezzo. Ringrazio le associazioni di categoria e gli interlocutori del Centro Storico per la preziosa collaborazione prestata che ci ha consentito di programmare al meglio i lavori al fine di arrecare il minor disagio. Mi scuso per le difficoltà che arrecheremo ai residenti, commercianti ed albergatori comprendendo che grazie a tutti loro il Centro Storico è vivo e frequentato da migliaia di turisti. Tutte le attività che poniamo in essere sono volte a riqualificare il Centro Storico per renderlo maggiormente accogliente per i residenti ed attrattivo per i turisti.”.