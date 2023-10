San Marino. Libera. Carenza di personale medico: serve un piano operativo urgente per l’Iss 

Considerata la carenza di personale medico all’interno dell’Iss che si riversa pesantemente sulla qualità del servizio fornito all’utenza;

Considerate che queste difficoltà, che sono universali ma particolarmente presenti a San Marino, portano l’Iss a dover ricorrere a convenzioni “ad accesso”, che presentano grossi limiti e per le quali sarebbe necessario mettere in campo soluzioni strutturate;

Considerato il recente incontro del 3 Ottobre tra le tre Organizzazioni Sindacali e la Commissione Pensione dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Repubblica di San Marino dove si è convenuto che dovrà essere fatto tutto il necessario da parte delle Istituzioni per garantire l’attrattività e l’efficienza del sistema sanitario sammarinese, garantendo il reperimento di nuovo personale medico ed agendo in modo da evitare la fuga del personale medico ISS ad oggi impiegato, lavorando sia nell’ambito dei progetti formativi e di crescita professionale del personale che su quello contributivo e previdenziale, in particolare sul ricalcolo del costo degli anni di laurea e sulla questione del taglio delle indennità;

Considerata l’importanza di affrontare le reali priorità nell’ambito della nostra struttura sanitaria e su queste ricercare possibili soluzioni e non limitandosi ad una gestione ordinaria, politicizzata dell’ Iss o improntata ad annunci che hanno poco senso in questa fase storica, vedi a titolo esemplificativo la costruzione del Nuovo Ospedale, obiettivo dell’attuale Dg Bevere al suo arrivo in Repubblica, ma di cui non si sa più nulla;

Impegna

il Presidente della Commissione IV ad audire, entro il 30 Novembre 2023, il Comitato Esecutivo dell’Iss per condividere un piano operativo, specifico con tempi, obiettivi e modalità, per risolvere le problematiche strategiche del nostro sistema legate agli aspetti previdenziali per i medici, scarsa casistica, regole sulla libera professione, condizioni economiche e normative dei professionisti, rapporti con l’Italia.

Matteo Ciacci

Guerrino Zanotti

Vladimiro Selva

Commissari Libera