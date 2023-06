San Marino. Lo sport è integrazione: i campioni del Titano con i campioni Special Olympics San Marino

Da sempre lo sport è divertimento, amicizia, ma anche integrazione e coinvolgimento sociale. Per questo motivo la Società Polisportiva Tre Penne, campione in carica di San Marino, ha organizzato per sabato 17 giugno un’amichevole a squadre miste insieme ai ragazzi Special Olympics di San Marino.

Un’iniziativa fortemente voluta da tutta la dirigenza del Tre Penne, che si dice “contenta di aver organizzato un simile evento in collaborazione con Special Oympics San Marino. Vogliamo passare un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento”. La partita si terrà alle ore 18.00 sul campo di Montecchio, l’ingresso sarà libero ed è consigliato l’accesso all’impianto da Borgo Maggiore, vista la concomitanza del passaggio del 51° San Marino Rally in Viale Campo dei Giudei.

Qualche minuto prima del fischio d’inizio si terrà un momento istituzionale con la presenza del Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini; una rappresentanza della Federazione Sammarinese Sport Speciali e un dirigente del club di Città.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

SP Tre Penne