San Marino, Ludoteca Pologioco e gli Istituti Culturali presentano la terza edizione di “Un Monte di Libri”.

I Lettori con la Valigia, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco e gli Istituti Culturali, hanno il piacere di presentare la terza edizione di “Un Monte di Libri”.

Ancora una volta seguendo un itinerario che coinvolgerà tutto il territorio, i lettori volontari continueranno il loro operato di promozione della lettura per famiglie, con una particolare attenzione per i bambini fino ai 6/7 anni d’età. Gli incontri estivi si svolgeranno in orario serale a partire dalle ore 20:30 come momento conclusivo della giornata.

In occasione della serata d’apertura, che si svolgerà venerdì 23 giugno presso l’anfiteatro della Ludoteca di Acquaviva, oltre alle letture verranno proposte una maxi-tombola e un mercatino solidale, il cui ricavato sarà devoluto al Centro del Riuso a sostegno del suo operato sul territorio e nel circondario in situazioni d’emergenza.

Dalla settimana seguente gli appuntamenti di lettura si svolgeranno a cadenza settimanale ogni martedì in uno dei Castelli della Repubblica (locandina allegata), fatta eccezione per Ferragosto.

Ringraziando le Giunte di Castello e la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura per il supporto, invitiamo tutti a partecipare alla riscoperta del libro e di nuove entusiasmanti storie.

Per maggiori informazioni sulle prossime iniziative vi suggeriamo di consultare le pagine Facebook (https://www.facebook.com/lettoriconlavaligia/) ed Instagram (https://www.instagram.com/lettoriconlavaligia/) dei Lettori con la Valigia e portale dell’educazione della Repubblica di San Marino (http://www.educazione.sm)