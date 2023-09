San Marino. Motoclub Titano: tanti successi per il pilota di Road Race Maurizio Bottalico

Grandissima stagione per Maurizio Bottalico quella appena conclusa. Il pilota di Road Race del Motoclub Titano, già pluricampione Italiano ed Europeo, quest’anno ha aggiunto altri importanti trofei alla sua notevole carriera motociclistica.

Ad Agosto il pilota ha partecipato al Manx Gp, gara internazionale e prestigiosa sull’Isola di Mann, dove ha dimostrato di essere un vero grande campione: al suo secondo anno di presenza sull’Isola nel difficilissimo tracciato tra muretti, marciapiedi, scollinamenti e curve velocissime è riuscito a salire sul terzo gradino del podio in classe Junior in sella ad una Paton. Ha provato a fare altrettanto in classe senior, ma dopo essere stato al passo dei migliori è stato costretto al ritiro per un guasto alla sua Honda cbr.

Nella domenica appena trascorsa, senza avere perso la concentrazione dopo la trasferta oltremare di Agosto, Maurizio ha concluso la stagione di Road Race nel miglior modo possibile partecipando al Campionato Italiano ed Europeo a Volterra. Dopo aver dominato i due campionati in tutte le tappe Europee ed Italiane facendo registrare tantissimi record di tracciati, si è laureato Campione Europeo e Campione Italiano delle classi supersport 600cc e superbike 1000cc.

Un grandissimo complimento dal Motoclub Titano a Maurizio.