San Marino. Nazionale ad Helsinki: Zafferani e Franciosi sono le novità tra i convocati

La Nazionale di San Marino è arrivata nella serata di ieri ad Helsinki, dove domani sera affronterà la Finlandia nel quarto impegno di qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Dopo la bella prestazione fornita a Parma contro il Kazakhstan, i Titani tenteranno di confermare quanto di buono mostrato all’”Ennio Tardini” anche in casa di una delle squadre più attrezzate per la qualificazione. Gli scandinavi sono reduci dal successo sulla Slovenia (2-0).

In mattinata i Biancazzurri hanno sostenuto una seduta di scarico presso il centro tecnico attiguo all’Olympic Stadium, dove domani sera si terrà l’incontro ufficiale con la Finlandia (calcio d’inizio alle ore 18:00). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su San Marino RTV Sport ed in diretta radio su TITANI.TV.

Alle 17:30 di oggi è prevista la conferenza stampa della vigilia, cui prenderanno parte Michael Battistini ed i l CT Fabrizio Costantini; a seguire l’allenamento ufficiale all’Olympic Stadium. Qui di seguito i giocatori a disposizione del Commissario Tecnico per la gara di domani sera, con due novità rispetto all’incontro di venerdì sera con il Kazakhstan. Si tratta di Simone Franciosi e Tommaso Zafferani, che hanno preso il posto di Lazzari e Capicchioni.