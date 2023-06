San Marino. Numerosi interventi AASLP per il ripristino di beni vandalizzati, necessario sensibilizzare sul rispetto di spazi pubblici

I tecnici dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici sono intervenuti, recentemente e in più occasioni, all’interno della Pineta del Castello di Domagnano per una serie di interventi straordinari resisi necessari per la ristrutturazione di arredi pubblici e staccionate colpiti da atti vandalici, atti che la stessa AASLP ha provveduto a denunciare alle autorità.

Gli ultimi interventi hanno interessato due tavoli con panche di recente installazione, uno dei quali vandalizzato con vernice spray, l’altro addirittura incendiato e una staccionata abbattuta. Rilevati segni di piccoli fuochi appiccati nella zona che avrebbero potuto innescare incendi anche particolarmente pericolosi in considerazione soprattutto della stagione e degli ammassi di pigne, aghi di pino e rami presenti nella zona e facilmente infiammabili.

Gli interventi di manutenzione di beni pubblici vandalizzati sono purtroppo sempre più frequenti, a tal proposito l’AASLP intende sensibilizzare i fruitori delle aree verdi e i giovani sammarinesi chiedendo rispetto per attrezzature e spazi a beneficio di tutta la popolazione e dei numerosi turisti che frequentano il nostro territorio.

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Il danno economico causato dal danneggiamento di beni pubblici è quantificabile ogni anno in decine di migliaia di euro. Risorse che l’AASLP è obbligata ad utilizzare per la riparazione anziché destinarle ad altri servizi per la collettività. L’auspicio è che i cittadini comprendano, specialmente i più giovani, l’importanza di tutelare il patrimonio pubblico, rispettare gli arredi urbani e mantenere la cura dei luoghi di aggregazione, rimarcando non solo che il deterioramento di strutture e oggetti nuoce all’estetica del nostro Paese, ma anche che i danni procurati da pochi pesano sulle tasche di tutti noi.”.

SAN MARINO, 26 giugno 2023