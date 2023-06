San Marino. Nuoto pinnato: prosegue la Coppa Italia in acque libere per Toccaceli e Conti

La scorsa domenica si è disputata la seconda tappa della Coppa Italia acque libere di nuoto pinnato presso il lago San Rocchino, in provincia di Lucca. All’evento hanno preso parte 18 squadre, con Aurora Toccaceli e Mirco Conti a rappresentare la Federazione sammarinese nei 1000m pinne. Aurora Toccaceli ha tenuto per tutta la gara un buon passo e ha concluso al quinto posto di categoria e 19° assoluto. Per Mirco Conti 12° posto di categoria. Il 9 luglio l’ultimo appuntamento per i due sammarinesi, che al bacino di Suviana disputeranno la tappa conclusiva della Coppa Italia.