San Marino. Nuova normativa antiriciclaggio. Ricorso a professionisti di altri paesi membri della unione europea, i dubbi di AR

Le modifiche alle norme in materia di antiriciclaggio, approvate con la ratifica del decreto delegato n.146 del 10 ottobre 2023 – rispondono all’esigenza di adeguamento alle convenzioni, agli standard internazionali in materia di prevenzione del contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, recependo le indicazioni della quinta direttiva UE in materia.

Un provvedimento molto tecnico, oggetto di confronto con i professionisti ed i soggetti designati tenuti ad obblighi di adeguata verifica con le autorità interessate, in primis il tribunale.

Un confronto che Alleanza Riformista aveva fin da subito auspicato in quanto la capacità di ascoltare le difficoltà e le proposte provenienti da chi quella legge poi la deve fattivamente osservare ed applicare erano i presupposti per un giusto equilibrio e non certo per invocare una via verso la deresponsabilizzazione ma, al contrario, per sostenere il sistema.

Il recepimento di alcuni emendamenti tra cui quello proposto dal Consigliere Rossano Fabbri all’art.118 che il Segretario di Stato alle Finanze ha accolto – va nella direzione di una razionalizzazione e snellimento della norma – ma non possiamo non rilevare che permangono ugualmente ancora diverse criticità e non vengono risolte tutte le problematiche di eccessiva burocratizzazione così come la “sdoppiamento” di attività di soggetti vigilati sulla medesima operazione – e non si valorizza ancora a sufficienza il punto cardine della normativa che deve ispirarsi al principio dell’approccio basato sul rischio.

Difficoltà, che non solo non rendono sereno e proficuo il lavoro agli addetti, ma che addirittura in alcuni casi comportano distorsioni, come ad esempio il ricorso a professionisti di altri paesi membri della unione europea in cui le regole hanno impatti diversi nella applicazione della normativa – un problema questo che deve essere assolutamente risolto.

Alleanza Rifomista

San Marino il 29 ottobre 2023