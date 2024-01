San Marino. NUOVE NOMINATION AI PREMI FAIR PLAY WFPD 2024

E’ in fase di programmazione e organizzazione la “ 7^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in agenda a San Marino il 7 settembre 2024; il Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) riunito ha deliberato e approvato le nuove Nomination dei Premi Fair Play 2024 che si aggiungono alle precedenti e che al momento salgono a 17 nelle diverse Categorie previste che entro il mese di Giugno p.v. saranno completate, termine ultimo per le segnalazioni.

I Premi Fair Play vengono conferiti a coloro che si sono distinti nello sport e nella società civile per comportamenti corretti e virtuosi, nel rispettare le regole e l’avversario, accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno profuso, in un clima di lealtà con una certa attitudine morale e che esprimono l’Etica dello sport e della vita ma soprattutto interpretano i sani principi e valori del Fair Play.

Queste le nuove Nomination 2024:

– Premio Fair Play al Gesto: Lorenzo Ugolini (Calcio giovanile)

– Premio Fair Play alla Carriera: Stefano Guidi (Pesi), Angiolino Piscaglia (Ciclismo), Sergio Luconi (Ginnastica)

– Premio Fair Play alla Promozione: Giliana Flore in arte Gilly (Arte illusionismo)

– Diploma di Merito Fair Play: Luca Venturelli (Atletica), Silvia Marocchi (Judo)

– Diploma Menzione D’Onore Fair Play: Antimo Iunco (Calcio), The Marvelfiends (Supereroi)

Ai Premi assegnati dal CNSFP si aggiungono il Premio Giovane Fair Play conferito da San Marino RTV e L’Informazione di San Marino, il Premio Donna Fair Play conferito da Soroptimist Single Club San Marino, il Premio Fair Play Stampa Sportiva conferito da Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, che saranno resi noti in futuro.