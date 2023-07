San Marino. “Pagine di vicende sammarinesi” di Giuliano Giardi

Sala Montelupo, Piazza Filippo da Sterpeto 3 – Domagnano 5 Luglio 2023, ore 17.30

Giuliano Giardi, già primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Marino, presenterà la sua ultima fatica editoriale intitolata “Pagine di vicende sammarinesi”. I nove capitoli, con ricco apparato iconografico, conquistano il lettore attraverso il racconto di vicende poco conosciute della storia della nostra Repubblica che l’autore ha scoperto indagando i fondi storici di Biblioteca di Stato, Archivio di Stato e il proprio archivio personale. Tra gli avvenimenti raccontati, che esplorano epoche e tematiche differenti e che videro la Repubblica al centro del dibattito storico, politico e sociale, troviamo: l’intenzione di annessione al Regno d’Italia da parte di Cavour, interrotta dalla sua prematura morte; l’interessante inchiesta del 1949 di un giovane Enzo Biagi; la testimonianza dei medici sammarinesi che salvarono la vita di Ernest Hemingway; il periodo storico in cui la Repubblica offriva la possibilità dell’annullamento civile dei matrimoni; la storia del gruppo scoutistico San Marino II fra scandali finanziari e intrighi politici; i rapporti di Italo Balbo con San Marino e l’esercizio della medicina nel XIX secolo in relazione all’epidemia di colera del 1955 e alla complessa malattia di Don Domenico Belluzzi. L’opera ruota attorno all’importanza che riveste la conservazione del ricordo di fatti del passato che, legati alla sola trasmissione orale, rischiano di essere persi definitivamente. Tra lo stupore per i tesori che la ricerca storica ha riportato alla luce, l’autore ha creato un’opera ricca di avvenimenti, di storie ed episodi poco noti per arrivare, attraverso l’esame analitico delle fonti, a delineare il confronto tra la realtà del nostro passato e quella di oggi. L’autore incontrerà lettrici e lettori mercoledì 5 luglio p.v. alle ore 17.30, presso la Sala Montelupo di Domagnano (Piazza Filippo da Sterpeto 3, Domagnano). Ingresso libero. Per info 0549882248.

Biblioteca di Stato San Marino