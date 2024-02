San Marino. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, sabato 10 febbraio presentazione del libro di Augusto Casali al ridotto del teatro alle ore 12

Dopo il successo di pubblico delle rappresentazioni del 5 e del 6 febbraio al Teatro Titano, l’attività del PTAM, continua le iniziative celebrative per il 60° anniversario della fondazione, con la presentazione del libro di Augusto Casali “Io e il Teatro. Storia di un povero Guitto”

Teatro Titano gremito, lunedì 05 febbraio per la tradizionale commedia di Sant’Agata, molto apprezzata dal pubblico presente, e interpretata, per il cinquantaduesimo anno consecutivo, dal Piccolo Teatro Arnaldo Martelli alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, del Segretario di Stato per la Cultura e delle autorità civili e militari.

La scoppiettante commedia in due atti, scritta dal commediografo casertano Raffaele Caianiello (presente in sala alla rappresentazione) e tradotta in vernacolo sammarinese, intitolata “Quand e dievle us vistisc ad rosa” è stata interpretata da 14 personaggi espressione di tre diverse generazioni di sammarinesi.

La storia è incentrata sulla figura dello psicologo dott. Arturo De Carolis (magistralmente interpretato da Augusto Casali) alle prese con pazienti di varia umanità, afflitti da strane patologie e da fobie di vario genere.

Anche la prima replica della commedia, svoltasi martedì 06 febbraio presso il Teatro Titano, ha riscosso il favore del pubblico presente, che ha accompagnato la rappresentazione con risate e applausi.

Le prossime repliche avranno luogo sabato 02 e lunedì 04 marzo presso il Teatro Titano e giovedì 14 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana a partire dalle ore 21:00.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli desidera ringraziare il Centro Sociale di Fiorentino, che da alcuni anni permette alla compagnia di svolgere presso i suoi spazi le prove necessarie per la preparazione delle rappresentazioni e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, per aver messo a disposizione del Teatro Martelli la sala “Joe Cassar” per lo svolgimento di ulteriori serate di preparazione dello spettacolo.

Nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione del PTAM, sabato 10 febbraio 2024 presso il “Ridotto del Teatro Titano” (ingresso su Piazzale lo Stradone) a partire dalle ore 12:00 verrà presentato al pubblico l’ultimo libro scritto da Augusto Casali dal titolo: “Io e il Teatro. Storia di un povero guitto”.

Assieme al volume “Filodrammatica che passione. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli” (pubblicato da AIEP editore nel 1992) e al volume “50 anni di Teatro a San Marino. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli” (pubblicato da Carlo Filippini Editore nel 2014) l’ultima opera letterario di Casali completa la trilogia di testi sulla storia del PTAM, cominciata dall’autore nel 1992.

In questo volume, la penna raffinata di Augusto Casali racconta una storia personale e collettiva lunga sessant’anni. Un testo che arricchirà la bibliografia sammarinese e che costituisce uno spaccato della vita artistica, culturale e sociale di questo Paese visto attraverso gli occhi dell’autore-attore, interprete, dal 1963 ad oggi, di 97 rappresentazioni teatrali di genere sia brillante che drammatico. Nel libro vengono ripercorse i testi teatrali portati in scena dalla compagnia fina dalla sua nascita. Vengono elencati i nomi degli attori, le rappresentazioni in cui ogni interprete ha esordito attraverso aneddoti, storie di vita, racconti, punti di vista.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

San Marino, 08 febbraio 2024