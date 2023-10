San Marino. PREMI FAIR PLAY 2024

Si informa che in occasione della Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei PREMI FAIR PLAY 2024 conferiti dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in occasione della ” 7^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2024 ” si possono inviare le segnalazioni corredate di motivazione entro e non oltre il mese di Giugno 2024 ai seguenti contatti: