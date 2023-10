San Marino. Presentata oggi la mostra “Dall’Arte alla Prevenzione” organizzata nell’ambito delle iniziative per l’Ottobrerosa 

È stata presentata oggi pomeriggio la mostra “Dall’Arte alla Prevenzione”, iniziativa inserita nel ricco programma dell’Ottobrerosa, che quest’anno festeggia un importante traguardo: ricorrono infatti i 30 anni dall’istituzione dello screening senologico all’interno dell’Istituto Sicurezza Sociale.

La mostra, ospitata nella Galleria della Cassa di Risparmio, è ideata dalle Dott.sse Laura Francioni e Stefania Larghetti e curata dalla professoressa Meris Monti, docente di Storia dell’Arte. La sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo di Marlù e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Alla presentazione hanno preso parte il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, la professoressa Maria Giovanna Fadiga Mercuri e Marta Fabbri, Co-Founder di Marlù.

La mostra “Dall’arte alla Prevenzione” vuole essere un contributo a scoprire un ruolo inconsueto e forse sorprendente dell’arte. Artisti anche molto celebri come Raffaello, Michelangelo, Rubens, Rembrandt, hanno infatti dipinto opere che svelano i segni del tumore al seno, non temendo di mostrare imperfezioni nei corpi delle figure femminili da loro ritratte.

Tra le opere riprodotte all’interno della mostra, spiccano La Fornarina di Raffaello Sanzio e Allegoria della Notte di Michelangelo, ma sono tanti i capolavori riprodotti che sarà possibile ammirare attraverso un’altra prospettiva.

La mostra, inaugurata al pubblico lo scorso mercoledì, resterà visitabile fino al prossimo 31 ottobre.

“Voglio ringraziare i medici e gli operatori sanitari che da sempre si adoperano per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione, perché la prevenzione sempre la risposta migliore, nonché tutte le persone che hanno reso possibile questa mostra – dichiara il Segretario di Stato Mariella Mularoni -. Auspico che, anche attraverso l’affascinante linguaggio dell’arte, si rafforzi ili messaggio dell’importanza di imparare ad osservare ili proprio corpo, a conoscerlo per accorgersi dei cambiamenti e a non temere di sottoporsi ad indagini che possono salvare la vita. La mostra è un omaggio a tutte le donne perché offre loro e alle loro famiglie il coraggio di non avere paura di ciò che minaccia il fisico, perché non è in grado di intaccare il valore profondo dell’essere umano”.

“Il valore aggiunto di questa mostra, oltre che nel suo valore artistico e storico, consiste nel fornire alla popolazione un ulteriore messaggio legato all’importanza della prevenzione oncologica – conferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. Compito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale è sostenere ogni iniziativa orientata a rinnovare l’invito ad aderire alle campagne di screening oncologici, a tutt’oggi ancora di salvezza per tante donne che amano la vita e la famiglia e che scelgono tale percorso per arrivare prima della malattia conclamata, per vivere meglio e più a lungo. Un ringraziamento speciale per questo importante lavoro alle ideatrici della mostra e alla Cassa di Risparmio che la ospita”.

Le iniziative per l’ #ottobrerosa sono organizzate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, in particolare dalle UO Radiologia, Oncologia, Chirurgia, Formazione-Comunicazione-URP e dalla Breast Unit assieme alla Associazione Oncologica Sammarinese, all’Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno e a San Marino RTV. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino e di Marlù quali main sponsor. L’ottobrerosa ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, e Le Grand Gala è organizzato sotto l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e con il Patrocinio dell’Onorevole Congresso di Stato.

