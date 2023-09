San Marino. PRESENTAZIONE PROGETTO EMISSIONE FILATELICA E MOSTRA “BOTANICA MIRABILIS. IL TERRITORIO TRA ARTE E NATURA”

Martedì 26 settembre alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, delle Autorità e dei massimi rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, nel corso di un’Udienza Pubblica voluta dalle Loro Eccellenze, sarà ufficialmente presentata “Botanica Mirabilis. Il Territorio tra Arte e Natura” quale emissione filatelica di pregio, inno alla Terra e omaggio al patrimonio e al Territorio della Repubblica di San Marino.

Il progetto, nella dimensione di nicchia della filatelia e di un’esposizione temporanea, restituisce tre icone tra Arte e Natura, tratte dal Fondo Antico della Biblioteca di Stato di San Marino dove è conservato un prezioso volume comunemente noto con il titolo: Discorsi di Pietro Andrea Mattioli sull’opera del Dioscoride.

Le grandi xilografie di questo antico erbario illustrato fanno di esso un volume di pregio, assolutamente eccezionale dal punto di vista contenutistico, e di prestigio per le tavole acquerellate in esso protagoniste.

Pietro Andrea Mattioli, medico senese del ‘500, divenne un punto di riferimento per gli studiosi di botanica. Egli ebbe l’intuizione di tradurre l’opera in volgare, così da renderla fruibile ai più e non solo ad una ristretta cerchia di studiosi conoscitori del latino.

Il successo dell’opera del Mattioli, definita il primo “best seller” della botanica antica, fu immenso tanto che, con oltre sessanta edizioni in lingue diverse e varie ristampe non autorizzate, numerose copie vennero vendute anche fuori dall’Europa.

La peculiarità dell’emissione filatelica Botanica Mirabilis è caratterizzata per la prima volta dall’inedito della stampa fedele, sul retro del foglietto l’attribuzione dell’opera “Il Matthioli”, proprio per ricreare la miniatura di una pagina interna del prezioso volume e restituire al collezionista la sensazione dello sfogliare, con guanti bianchi di cotone, l’antica enciclopedia botanica.

Il progetto Botanica Mirabilis si amplia e si impreziosisce con una mostra temporanea ospitata sino al 15 ottobre p.v. nel Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino. In via eccezionale verrà esposta l’opera botanica de “Il Matthioli”, è promosso sotto l’egida dei Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, in sinergia con la Segreterie di Stato per le Finanze e il Bilancio, Poste San Marino – Divisione Filatelica, e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

Esso, per mezzo dell’arte della filatelia, attraversa la tematica relativa alla sensibilità verso l’Ambiente e la valorizzazione di peculiarità e luoghi inediti del Territorio che ha caratterizzato il corrente semestre reggenziale dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino.

Il foglietto è formato da n. 3 valori da euro 0,90 ed è stampato in una tiratura di 20.000 esemplari.

Le scritte “IL MATTHIOLI” e “Botanica Mirabilis” e il sito www.dfn.sm sono riportati sullo sfondo del foglietto, mentre sul retro del foglietto sono riportate a sinistra le scritte “IL MATTHIOLI” e “Discorsi di Pietro Andrea Matthioli su Dioscoride, Erbario. Venezia, 1604.”.

La stampa è in offset a quattro colori, con un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente sul fronte del foglietto e un Pantone sul retro del foglietto a cura di Cartor Security Printing. La dentellatura è 14 x 14. Il formato dei francobolli è 30 x 50 mm, mentre il foglietto è 140 x 70 mm.

San Marino, 19 settembre 2023/1723 d.F.R.