San Marino. Primo campionato di Calisthenics Skill & Street lifting: campo Bruno Reffi, 1° e 2 luglio 2023

La manifestazione sportiva organizzata dall’associazione Evolve RSM si svolgerà nell’area del Campo Reffi di San Marino sabato e domenica prossimi e vedrà la partecipazione di 40 atleti provenienti da ogni regione italiana.

Cos’è il Calisthenics?

Il Calisthenics è l’ arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico.

È una disciplina che tutti possono praticare: uomini, donne e anche atleti appartenenti ad altre categorie sportive.

Calisthenics è il sinonimo inglese del termine italiano ‘callistenico’, un aggettivo qualificativo che si riferisce all’ormai noto metodo o sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero.

La pratica del Calisthenics ha origini molto antiche e fu documentata in uso già nell’antica Grecia Gli antichi eserciti di Alessandro Magno praticavano questa disciplina e anche gli spartani nella battaglia delle Termopoli avevano un esercito che praticava questa arte sportiva.

Più precisamente, la Calistenia include tutti quegli esercizi ginnici eseguiti in maniera ritmica, atti a sviluppare la forza fisica, la bellezza del corpo e l eleganza dei movimenti.

Ospite d’onore della manifestazione nonché giudice di gara nella manifestazione sarà il campione del mondo di Calisthenics Viktor Kamenov.

Il campione bulgaro, è un autentico fuoriclasse di questa disciplina. Ha vinto numerosi campionati in Bulgaria, Russia e Cina.

L’ingresso alla manifestazione è libero a tutti e il campionato si svolgerà all’aperto nella magnifica location del Campo Reffi in Città come da programma di seguito riportato:

-sabato dalle ore 10 si svolgerà il campionato di calisthenics skills che proseguirà fino a tardo pomeriggio.

-domenica dalle ore 15 si svolgerà il campionato di streetlifting