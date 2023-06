San Marino. Processo Buriani-Volpinari. Come è possibile che lo Stato assuma due posizioni (PF e Ecc.ma Camera) diametralmente opposte? … di Temistocle Ricci

.

Caro Direttore, scrivo a Lei sul Suo sempre sincero, coraggioso e puntuale Giornalesm per chiedere come sia possibile che, nel dibattimento di un processo penale in fase di svolgimento, lo Stato assuma due posizioni diametralmente opposte nella propria richiesta di Giustizia.

La procura fiscale e la parte civile Eccellentissima Camera fanno richieste in direzione opposta al termine dei propri interventi. Non capisco come ciò possa accadere. Due visioni differenti, che portano a conclusioni e richieste confliggenti, esternate da due soggetti processuali attivi che rappresentano lo Stato. Come la si spiega? Grazie Direttore.

Temistocle Ricci

.