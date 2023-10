San Marino, Protagonista al 56° Congresso Francese dell’Illusione a La Grande Motte

La Repubblica di San Marino si conferma un’ambasciatrice magica di prestigio internazionale, grazie al suo ruolo di grande protagonista al 56° Congresso Francese dell’Illusione, tenutosi dal 5 al 8 ottobre a La Grande Motte e organizzato dalla F.F.A.P Fédération Française Artiste Prestidigitateur.

Il raduno, tra i più prestigiosi al mondo, ha visto la partecipazione di illusionisti provenienti da ogni angolo del globo, con quasi mille maghi presenti. Nel contesto di questo straordinario evento, è stato anche organizzato un significativo concorso, il Campionato Francese di Magia.

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino ha sottolineato il suo impegno nel promuovere l’arte magica a livello mondiale, consegnando il “Premio San Marino” durante il congresso. Gabriel e Gilly, organizzatori del festival, hanno personalmente consegnato questo prestigioso premio, che include non solo un ingaggio per esibirsi al prossimo Festival Internazionale della Magia di San Marino (dal 15 al 17 marzo) ma anche una splendida targa in argento con lo stemma della Repubblica.

Il Festival, che gode del patrocinio della Segreteria di stato per il turismo , giunto alla sua 25° edizione, continua a essere un faro di eccellenza nel panorama magico internazionale, attraendo talenti da tutto il mondo. Nel prossimo marzo, accoglieremo con entusiasmo un nutrito gruppo di maghi francesi, testimoniando il continuo scambio culturale e artistico tra San Marino e la comunità magica globale.

Il Festival Internazionale della Magia è un veicolo straordinario per promuovere la Repubblica di San Marino all’estero, consolidando la sua posizione come destinazione magica di livello mondiale.