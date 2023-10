San Marino. Questione 6,5 miliardi del Canale 51 di Rtv. Una prima risposta telefonica da parte del Sds Beccari, ma arriverà il comunicato stampa.

Dopo la pubblicazione di questa mattina dell’editoriale di Marino Cecchetti, che sollevava interrogativi riguardo alla presunta vendita della concessione del canale 51 di Rtv al governo italiano per 6 miliardi e mezzo, abbiamo contattato telefonicamente il Segretario di Stato alle Finanze, Luca Beccari, per ottenere ulteriori dettagli su questa vicenda.

Il Segretario Beccari, noto per la sua disponibilità e trasparenza, ci ha fornito una breve ma esaustiva spiegazione della situazione.

Ha confermato che, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto nel 2021, le trattative sono iniziate nella legislatura precedente e riguarda uno scambio di concessioni tra Italia e San Marino. Ha inoltre precisato che non si tratta di una vendita, ma di uno scambio di concessioni tra Italia e San Marino.

Il tema non è nuovo, infatti l’accordo è stato già da tempo ratificato da San Marino centro solo recentemente dall’Italia, da detto Beccari.

Secondo il segretario di Stato agli Esteri in cambio del non utilizzo da parte di San Marino del Canale 51, convertito da tempo per le frequenze telefoniche e non più televisive, San Marino Rtv ha ottenuto un canale video che consente al segnale di Rtv di coprire l’intero territorio italiano. Questo accordo ha permesso di diffondere il segnale di Rtv su tutto il territorio italiano senza interferenze.

Il valore di 6,5 miliardi menzionato da Cecchetti è relativo alla concessione data agli operatori di telefonia, ma il Segretario Beccari ha chiarito che il canale 51 non è stato venduto. Entrambi i paesi, Italia e San Marino, mantengono la proprietà del Canale 51 per il loro territorio e hanno effettuato uno scambio strategico per ottimizzare la diffusione del segnale televisivo.

Beccari ha assicurato che sarà rilasciato un comunicato stampa dettagliato in merito a questa questione, fornendo ulteriori informazioni per dissipare ogni ambiguità. Restiamo in attesa delle ulteriori precisazioni ufficiali e siamo pronti a condividere ogni dettaglio, anche con interventi delle opposizioni, che aiuti a comprendere appieno questa situazione.

Marco Severini

.