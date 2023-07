San Marino. Quinta edizione dei Summer Seminars della Associazione Europea Dislessia (EDA) in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Dislessia.

Venerdì 30 giugno e sabato 1° luglio 2023 a San Marino presso la Aula Magna Fausta Morganti dell’Università degli Studi si sono svolte le sessioni della quinta edizione dei Summer Seminars della Associazione Europea Dislessia (EDA) in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Dislessia.

In apertura Rosie Bisset (Presidente EDA) e Tamara Zaretti (Presidente Associazione Sammarinese Dislessia) hanno portato i rispettivi saluti. Per l’Università di San Marino ha coordinato la tavola rotonda sugli aggiornamenti per la dislessia Giacomo Stella. In sintesi, in una atmosfera armonica e speciale sono intervenuti: Ruth Falzon, Università di Malta sul tema Prospettive di vita sulla dislessia: ascoltare gli studenti

Audrey Mazur, Matthieu Quignard, Laboratoire CNRS ICAR, Università di Lione, Francia su Dislessia in età adulta: una migliore comprensione per una migliore inclusione nell’università e nel mondo del lavoro

Sophie Jung e Jasmin Zielonka, Ruhr Universität Bochum, Germania su Affrontare la dislessia nelle istituzioni educative – Percezione delle persone colpite e degli insegnanti

Massimo De Donno, CEO Genio Net, Italia su Imparare ad imparare, potenziando le proprie strategie con gli studenti DSA delle scuole superiori

David McLoughlin, Università di Buckingham, Inghilterra su Adulti dislessici ad alto rendimento: implicazioni per la teoria e la pratica

Silvia Paracchini, Università di St. Andrews, Scozia su La genetica della dislessia

Angelica Benson, Lindamood-Bell, USA su Una prospettiva di neuroplasticità sulla dislessia: la connessione immagini-linguaggio – Dalla teoria alla pratica,

Nina R. Kledal, Università di Copenhagen, Danimarca su Apprendimento di una lingua straniera per studenti dislessici

Alessandro Antonietti & Alice Cancer, Università Cattolica di Milano, Italia su Teleriabilitazione basata sul ritmo per la dislessia: prove e prospettive future

Hannah Lewis, Università Metropolitana di Cardiff, Galles su Esplorazione dell’uso della tecnologia dei videogiochi per coinvolgere i bambini di età compresa tra 7 e 11 anni con dislessia in classe

Karin Jahromi, Olanda su Politica e pratica della dislessia – Una prospettiva olandese

John Rack, Università di Linneo, Svezia su Prospettive su dislessia, passato, presente e futuro: un tentativo di far quadrare il cerchio

Il Seminario ha tracciato gli sviluppi che renderanno i soggetti dislessici ancora più autonomi per affrontare percorsi di apprendimento e di studio, sia passaggi e frequenze nel mondo sociale e del lavoro. Il prossimo appuntamento sarà ad ottobre 2024 ad Atene.