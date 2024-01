San Marino. RIPRENDONO LE DOMENICHE IN MUSICA DELL’ISTITUTO MUSICALE  SAMMARINESE, SI INIZIA CON IL PIANOFORTE E LA VOCE DI NINA SIMONE 

Si riparte domenica 4 febbraio 2024 alle ore 17:30, presso la Sala Riunioni dell’Istituto Musicale Sammarinese in via N. Bonaparte 4, San Marino Città, con una nuova edizione delle Domeniche in Musica, organizzate dall’IMS, curate e condotte da Michele Selva. La cifra degli incontri è ancora una volta quella dello “sconfinamento”, dell’abbattimento e del necessario incontro tra generi musicali.

La rassegna nasce con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello della Città di San Marino.

Il primo appuntamento tocca in questo senso a una delle voci e figure più impressionanti ed espressive del secolo scorso, quella di Nina Simone. Tra il pianismo classico, la scoperta della più originale vocalità Jazzistica, l’attivismo sociale, si dipana un’esistenza e una storia tra le più drammatiche e folgoranti. Reale incontro tra dramma avvincente, sogno e tragedia conviventi nella stessa figura; con narrazioni e ascolti, video se ne ripercorreranno le tappe fondamentali. Al termine si terrà una piccola degustazione in collaborazione con Enoteca Valentini, come occasione di piacevole incontro eno-musicale.

Il secondo incontro è previsto per domenica 18 febbraio con la monografia dedicata al compositore György Ligeti.

Ingresso € 5.

Per Info: Tel. 0549 – 883104 – web: www.ims.sm – mail: info@ims.sm San Marino, li 29 gennaio 2024/1723 d.F.R.