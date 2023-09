San Marino. “Sarà perché ti amo”, la Segreteria ringrazia partners e sponsor e presenta i dati di un evento senza precedenti

L’appuntamento organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo per sensibilizzare sulle malattie infantili e far divertire, giocare e ballare i bambini ha fatto registrare oltre 5000 presenze, raccolto più di 10.000 euro di donazioni ed è stato sostenuto da quasi 70.000 euro di interventi privati

“Sarà perché ti amo”, la giornata di festa voluta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e organizzata con il supporto fondamentale di Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino e Trends Eventi si è rivelato un successo senza precedenti. L’evento, pensato e realizzato per i bambini e le loro famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’oncologia pediatrica e delle malattie infantili ha beneficiato della grande sensibilità dimostrata dalla popolazione sammarinese con oltre 5000 persone, che, lo scorso 8 settembre, nell’arco di una intera giornata, hanno affollato il Parco.

1000mq di area dedicata ai bambini, la tavola rotonda partecipatissima “tumori infantili: guarire si può” con medici di assoluto livello, organizzata insieme alla Dott.ssa Laura Viola e condotta da Sergio Barducci, la musica della San Marino Concert Band e di Marco Baruffaldi, il concerto dei Ricchi e Poveri che ha concluso la festa… una serie di appuntamenti unici che hanno raggiunto l’obiettivo inizialmente auspicato, quello di far divertire e contemporaneamente riflettere.

Oggi il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha voluto riconoscere tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di quell’appuntamento con un incontro organizzato presso la Segreteria di Stato durante il quale sono stati consegnati simbolici diplomi a collaboratori, fornitori, partner e sponsor.

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha ricordato come, probabilmente per la prima volta, l’evento sia stato sostenuto da importantissime donazioni private di aziende, enti e imprenditori per un totale di oltre 46.000 euro ai quali si aggiungono oltre 20.000 euro di “cambio merce” da parte dei fornitori di servizi. Le tre associazioni benefiche presenti Bimbo tu, Ageop e Arop hanno raccolto complessivamente oltre 10.000 euro di donazioni.

L’appuntamento odierno si è rivelato l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Laura Viola della Pediatria dell’Ospedale di Stato ISS San Marino, la Dott.ssa Fraia Melchionda (Oncoematologia Pediatrica presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna), il Prof. Mino Zucchelli (Neurochirurgia Pediatrica e Università degli Studi di Bologna Ospedale Bellaria di Bologna), la Dott.ssa Roberta Pericoli (Oncoematologia Pediatrica presso AUSL Romagna). Il giornalista Sergio Barducci che ha condotto l’evento, Trends Eventi, la San Marino Concert Band, Lettori con la Valigia, Istituto musicale Musicagiocando, Il Castello del Circo, Liluna, il Mago Gabriel, Magica Gilly, la Dott.ssa Francesca Civerchia, Loretta Costa, Viviane Pelliccioni, Franco Ugolini, Giancarlo Terenzi, Arianna Vagnini, Giuseppe Casali, Vincenzo Blatti, le Forze dell’Ordine, UGRAA, AASLP e AASS, Protezione Civile, CONS e Giunta di Castello di Serravalle.

Hanno sostenuto l’evento Giochi del Titano, Centro Commerciale San Marino, Ecoservizi, Fullservice, Valentini Carburanti, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Ordine degli Psicologi, BKN301 S.p.A.,Cooolthings – International Games Trade, Energreen, Colombini Group, Montechimica, Cartiera Ciacci, Next Time, PiuMé, MusicIn, Titan Sound & Light, Castello del Circo, Trends, Seriset, Libertas, Croce Bianco Azzurra, L’antincendio Sammarinese, Copygraf, Personal World 38, Happy Days, The Regent Boutique Hotel, Mondo Immagine, San Marino Concert Band, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine degli Ingegneri e Architetti.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Questo evento in qualche modo segna la storia. Per la partecipazione che ha ottenuto, per il risultato in termini di raccolta fondi, per la partecipazione e per il supporto che è stato in grado di raccogliere. Ricordo che tutto nasce dalla storia di Lavinia e Maria Sole, senza di loro, il loro coraggio e senza le loro famiglie tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono loro ad aver raggiunto il risultato più importante e lo hanno fatto per tutti quei bambini e quelle bambine con le quali condividono i loro problemi di salute. Credo che questo evento ci abbia mostrato la parte bella di San Marino. Da parte mia un grandissimo e sentitissimo grazie”.

San Marino, 20 settembre 2023/1723 d.F.R.