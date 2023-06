San Marino. Scontro tra un’auto e un mezzo pesante, ferito un 73enne. Incidenti in aumento, la Polizia Civile raccomanda prudenza

Incidente ieri mattina intorno alle ore 10.30 in Via Fondo Ausa tra un’auto e un autoarticolato. A bordo dell’automobile un sammarinese di 73 anni che percorreva la strada verso Dogana, mentre in senso opposto, un cittadino ucraino 54enne guidava il mezzo pesante.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Civile, intervenuta sul posto. Per il cittadino sammarinese, soccorso dal personale del 118 e trasportato per accertamenti all’Ospedale di Stato, la prognosi è di 25 giorni.

L’aumento di flusso veicolare e cicloturistico dovuto alla chiusura delle scuole e agli eventi in corso sul territorio, sono la causa di un incremento di incidenti stradali con feriti. Questo secondo i dati registrati dalla Polizia Civile che a tal proposito raccomanda agli utenti della strada di osservare molta prudenza e attenzione.