San Marino. SdS Lavoro: Settimana di appuntamenti per il SdS Lonfernini sui tavoli Ue, Fmi e Roma

La settimana che sta volgendo al termine è stata particolarmente intensa di appuntamenti per il Segretario di Stato Lonfernini e la sua Segreteria, infatti sono stati impegnati in tre importanti confronti sulle politiche del lavoro ed i suoi scenari futuri: lunedì nel pomeriggio si è svolto il round negoziale con la Commissione Europea con aspetti che hanno riguardato il mondo del lavoro e la sua integrazione al mercato unico, un lavoro di confronto molto alto in virtù del percorso di associazione alla unione Europea. Nella giornata di ieri gli incontri si sono intensificati con la presenza del Segretario di Stato al meeting con il Fondo Monetario Internazionale, nel quale ha potuto evidenziare quanto la situazione attuale sia estremamente positiva in materia occupazionale, infatti il dato che emerge è di uno stato di disoccupazione pari al 1.8%, dato mai riscontrato nella storia recente del nostro Paese; non dimentichiamoci che al 2019, anno economicamente rilevante ai fini della crescita generale, la disoccupazione in ogni caso toccava punte estremamente preoccupanti del 5.7%; segno evidente che i provvedimenti adottati durante la crisi Covid ed energetiche, hanno aiutato e sostenuto il sistema economico, tutelato l’occupazione interna, nonché incrementato l’occupazione generale, contribuendo fattivamente a far reggere il sistema del mercato sammarinese agli scenari internazionali e affiancando la sua capacità di resilienza e ripartenza.

Contestualmente all’incontro con il Fondo Monetario Internazionale, si è svolto a Roma presso il Ministero del Lavoro, il tavolo tecnico sul lavoro transfrontaliero istituito grazie al rapporto relazionale con il Ministro Calderone; tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di un’alta delegazione sammarinese ed italiana.

Sul tavolo temi ritenuti di grande rilevanza per entrambi i Paesi, aspetti annosi che si sono generati e mai trattati con il dovuto approfondimento e che si sono aggravati con la pandemia vedi in particolare le questioni relative al cumulo pensionistico per le mansioni pubbliche necessarie come quelle sanitarie e socio sanitarie/assistenziali nonché il tema degli ammortizzatori sociali.

San Marino, 22 settembre 2023 /1723 d.F.R.