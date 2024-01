San Marino. Sds Territorio: “Le Città Sostenibili di Norman Foster. Un altro Clima”

“Il futuro della nostra società è il futuro delle nostre città, sono la nostra più grande invenzione”: parola di Norman Foster, l’archistar che ha firmato i progetti più innovativi e visionari degli ultimi decenni, dal Millenium Bridge di Londra alla ristrutturazione del Reichstang di Berlino.

Un percorso che ha appena toccato una tappa significativa con il lancio a Madrid del Norman Foster Institute, il cui programma inaugurale è dedicato all’ideazione di città sostenibili.

Il taglio del nastro è avvenuto il 22 Gennaio nella capitale spagnola con un evento in cui sono state delineate le strategie per affrontare le sfide che le città si troveranno di fronte nel futuro, dall’architettura alla governance, al cambiamento climatico. L’Istituto “NFI” ha messo assieme un team integrato di professionisti di diversi continenti per fornire una visione globale e un ampio spettro di esperienze a quanti sono alla ricerca di un approccio olistico alla futura progettazione e gestione delle città. Co-direttore, assieme a Foster, è Kent Larson, responsabile del gruppo per la City Science al Media Lab del Mit, il “Massachusetts Institute of Technology di Boston”.

La nuova realtà arriva sulla scia del successo della fondazione Norman Foster, che dal suo lancio nel 2017 ha dato vita a laboratori, forum e dibattuti. Ora l’Istituto “NFI” offrirà un programma di formazione indirizzato a quanti vogliono migliorare la qualità della vita nelle città: il “Programma per le Città Sostenibili” combina esperienza pratica e input accademici da parte del network di esperti dell’Università di Madrid e prende le mosse da quegli strumenti e capacità che possono essere usati per risolvere i problemi più ampi delle città: dalla comunicazione ai diagrammi, dalla mappatura all’interpretazione e comprensione dei dati. Una “cassetta degli attrezzi” applicabile alle città di ogni continente, così come a insediamenti informali o a sobborghi urbani. Grazie a un approccio multidisciplinare, architetti e urbanisti formati dall’Istituto potranno fare uso dei più avanzati strumenti digitali per esplorare, testare e valutare, i loro interventi mirati ad ottenere una qualità della vita sostenibile. Il programma inaugurale si concentrerà su tre città pilota, che i partecipanti visiteranno per confrontarsi con urbanisti e manager: le questioni affronta, fra le altre, includeranno le emissioni di anidride carbonica, la densità, le zone pedonali, il paesaggio urbano e naturale, il trasporto pubblico e privato, l’energia e il riciclo.

All’inizio, le città-pilota saranno tutte europee – Atene, Bilbao e San Marino – ma il metodo è pensato per essere esportato in tutto il mondo. Alla fine del programma, verranno approntati progetti concreti basati sullo sviluppo e la simulazione di piani di intervento urbano presentati alle amministrazioni cittadine e documentati con film e altri media, fino a culminare in un evento pubblico. Tutti i programmi dell’Istituto “NFI” saranno legati agli Obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, che hanno già riconosciuto la Fondazione Foster come un centro di eccellenza.

Ma lo sguardo dell’Istituto si volge anche al di là dei confini terrestri: la giornata inaugurale si è conclusa con un dibattito su “Le città oltra la Terra”, dove si è esplorata la confluenza fra colonie spaziali e sostenibilità delle città sul pianeta. Le lezioni apprese dalla costruzione e mantenimento di habitat extraplanetari possono rivelarsi utili per le nostre città: dalla gestione delle risorse agli eco-sistemi chiusi, le colonie spaziali insegnano come migliorare sostenibilità e resilienza delle città ed evitare il collasso del nostro modello abitativo.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente ed i Rapporti con l’AASLP): “L’articolo pubblicato sull’inserto “la Letteratura” del Corriere della Sera di Domenica 28 Gennaio u.s., dà risalto al corso “The Norman Foster Institute on Sustainable Citis”. Un corso di formazione che accoglierà una trentina di giovani da tutto il mondo per affrontare lo studio di tre Città: Atene, Bilbao e San Marino. Lo studio elaborerà interventi in ambito locale ed un masterplan universale applicabile in seguito anche ad altre città urbane. La “Repubblica di San Marino” studiata nel primo master accademico, ideato dalla Norman Foster Foundation. Sono certo che i professori, gli accademici e tutti i ragazzi iscritti al corso riusciranno a dare un’impronta sostenibile al nostro territorio e idee di sviluppo futuro della nostra “Città”. Giornali di tutto il mondo stanno parlando della Repubblica di San Marino grazie a Lord Norman Foster a cui va la mia sentita gratitudine.

San Marino 30 Gennaio 2024

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente