San Marino. Serie D femm. play-out/ La Titan Services vince e resta in serie D. La bella di sabato 10 a Serravalle ha visto le sammarinesi prevalere sul Portomaggiore

Serie D femm./play-out. Titan Services San Marino 3 a 1 (21/25 25/9 25/22 27/25). Sabato 10 sul parquet amico di Serravalle la Titan Services vince la bella con Portomaggiore portando il computo finale delle vittorie sul 2 a 1 e conferma il suo diritto a disputare la serie D anche nella prossima stagione agonistica. La partita si rivela difficile anche per la solita partenza “diesel” della squadra che lascia il primo set alle avversarie. Nel quarto poi, la vittoria arriva ai vantaggi creando un surplus di tensione per il pubblico. Alla fine, arriva una salvezza tanto agognata quanto meritata.

“E’ stata dura. Le nostre avversarie hanno giocato molto sciolte e noi, come al solito, siamo partite piano. – Spiega a fine match coach Wilson Renzi. – Nel secondo parziale ci siamo imposte giocando sul ritmo. Abbiamo lavorato bene in battuta mettendo in difficoltà la loro attaccante più forte in ricezione. Poi, però, si trattava di attaccare bene e ci siamo riuscite. Il crocevia della partita è stato il terzo set vinto 25/22. Nel quarto eravamo davanti ma abbiamo preso un parziale di 0/6 e Portomaggiore ha avuto un set point sul 22/24 ma in quel frangente siamo riuscite a lavorare bene in battuta e abbiamo chiuso con un ace di Rosa Muccioli. Finisce finalmente una stagione molto difficile per noi. Devo dire brave e ringraziare tutte le mie giocatrici che si sono sempre allenate con costanza, specie le più giovani che hanno avuto impegni anche con le squadre di categoria. Una menzione la vorrei fare, in particolare, per le nostre due palleggiatrici e per i nostri liberi che sono sempre state pazienti e tenaci in palestra. Un grande grazie va poi a Mara Grazia, la mia seconda; a Francesco De Luigi, che ci ha dato una grande mano in allenamento e anche a mia moglie, che capisce il mio amore per il volley e ha tanta pazienza. E mi dico bravo anche io che ho spronato le mie giocatrici a dare il massimo per tutto l’anno. Capisco che stare un anno in palestra con il sottoscritto possa non essere facile e anche per questo dico grazie a tutto il gruppo”.

Tabellino Titan Services. Magalotti 18, Ricciotti 8 Menicucci 8, Tura 19, Ghinelli 4, Esposito, Pasolini (L1), Bernardi 4, Muccioli 10, Filippi, Rossi, Casadei. N.E.: Vaselli (L2), Lazzari. All. Wilson Renzi.

Nella foto: festeggiamenti finali dopo la vittoria.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino