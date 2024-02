San Marino. Serravalle B: domenica 11 febbraio il disinnesco dell’ordigno

Come disposto dalle autorità competenti, l’ordigno bellico rinvenuto a Serravalle B durante le operazioni di rifacimento dell’impianto, sarà disinnescato il prossimo 11 febbraio. Ad occuparsene saranno gli artificieri dell’Esercito Italiano.

Per garantire la sicurezza di cittadini e residenti, tutti gli edifici e le strade nel raggio di 352 metri dal punto di ritrovamento della bomba dovranno essere evacuati: per tutti è obbligatorio essere fuori dall’area di evacuazione entro e non oltre le ore 7:00 del mattino. In base alla complessità delle operazioni di disinnesco, la conclusione delle operazioni potrà variare dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio di domenica.

A servizio delle persone temporaneamente evacuate, con particolare riferimento a non autosufficienti o chi non abbia la possibilità di recarsi da parenti o manici, sarà allestito un centro di accoglienza presso i locali del Multieventi Sport Domus di Serravalle. Chi desideri rivolgersi al centro di accoglienza, è pregato di darne segnalazione via e-mail a protezione.civile@pa.sm o contattare il 0549-887081 (lun-ven 8:30-13:00).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

Ordinanza N. 3/2004 della Protezione Civile di San Marino

Volantino per le procedure di soccorso e per l’area da evacuare

Comunicato stampa congiunto Istituto per la Sicurezza Sociale-Protezione Civile di San Marino

FSGC | Ufficio Stampa