San Marino. Si è conclusa la II Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria della Repubblica di San Marino organizzato dall’ASGG

Si è conclusa con grandissimo successo la seconda edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria dal titolo “Invecchiamento di Successo: Mito o realtà? – Prevenzione e cura delle grandi sindromi Geriatriche” ideato e organizzato dall’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria al Centro Congressi Kursaal di San Marino. Il Presidente dell’Associazione, Dottor Carlo Renzini, ringrazia tutti i partecipanti e i relatori che si sono presentati all’evento e in particolare i Presidenti delle Società Scientifiche e i Co-Presidenti del Convegno, il Professor Domenico Cucinotta e il Professor Diego De Leo, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

Siamo stati onorati della presenza del Segretario Generale della IAGG,con sede a New York, Professor Miguel Angel Acanfora e dal Presidente della Società spagnola SEGG, Professor Josè Augusto Garcia Navarro con i quali si prospettano progetti di collaborazione con l’ASGG.

Le conclusioni espresse dal Professor Miguel Angel Acanfora: “Abbiamo avuto delle conclusioni davvero buonissime. Si è parlato delle persone anziane, nel senso di come prevenire l’invecchiamento, le malattie e anche come prevenire la solitudine, la demenza e la malattia di Alzeihmer. Per me San Marino sarà un punto di sviluppo per la gerontologia e geriatria, non soltanto in questa Repubblica, ma verso l’Italia e l’Europa”.

Il Professor Giovanni Zuliani, Direttore del Master in Medicina Geriatrica, Esperto delle Demenze, ha evidenziato alla domanda ‘qual è il segreto dell’invecchiamento di successo’: “Avere una dieta sostanzialmente mediterranea, che ha molte virtù, mantenendo una certa attività fisica che va dai pesi leggeri all’attività aerobica. Questo sono i due pilastri e il terzo è di mantenere le funzioni cognitive, quindi essere impegnati dal punto di vista mentale, non importa come, può essere musica, letteratura… quello che si vuole, l’importante è avere una mente attiva fino agli ultimi anni di vita”.

Il Presidente dell’ASGG, il Dottor Carlo Renzini, ribadisce l’importanza di una formazione adeguata del personale medico e socio-sanitario alla salute dell’anziano con i suoi aspetti di diagnosi, cura, sociali e ricorda che per i medici, psicologi, farmacisti, infermieri con diploma magistrale… sono aperte le iscrizioni fino al 6 novembre della XII Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”.