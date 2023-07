San Marino si prepara ad una maratona di 48 ore di calcio a 7

Quasi 400 giocatori per la ”Seven Cup Trofeo EurocasaImm-Coppa Traslochi Loschi”

E’ cominciato il conto alla rovescia per la grande novità dell’estate carpigiana: sabato 1 e domenica 2 luglio l’impianto sportivo di San Marino ospiterà la Seven Cup “Trofeo EurocasaImm – Coppa Traslochi Loschi”, una maratona di calcio a 7 che in 48 ore no stop vedrà scendere sui due campi ricavati nel sintetico le 28 squadre ai nastri di partenza, una partecipazione record che in due giorni porterà negli spazi via Traversa San Lorenzo quasi 400 fra i migliori giocatori della zona di Modena, Reggio e dintorni.

Si parte al sabato mattina con i gironi eliminatori: alle 8,30 in programma le prime due sfide (Happy Milf-Charlie X Apocalyps e Mollami-Club Giardino, entrambe del girone “D”) delle 14 totali del mattino fino alle ore 13, poi si riparte dalle ore 15 per altre 28 gare che termineranno dopo la mezzanotte, quando saranno conclusi i 7 gironi che promuovono le prime due più le due migliori terze alle sfide a eliminazione diretta in programma domenica 2 con gli ottavi di finale del mattino dalle 9, i quarti dalle 15,30 e via con semifinali e la finalissima delle ore 21.