SAN MARINO – SPIAGGIA BY NIGHT”   (Questa estate divertiti con noi in tutta sicurezza!)

Tutte le domeniche di luglio e agosto sarà attivo un servizio di trasporto dedicato per riaccompagnarti dopo una giornata di relax, in piena comodità e sicurezza, in Repubblica.

La corsa partirà alle ore 23:00 presso Piazzale Marvelli (Altezza bagno 42), con i seguenti punti di raccolta : Marina Centro (altezza Bus Stop 10) – Stazione FF.SS (altezza Hotel Napoleon) – Arco d’Augusto.

Il servizio sarà attivo a partire da domenica 9 Luglio p.v..

Si suggerisce di effettuare la prenotazione online collegandosi al sito www.benedettinispa.com

Prezzo: 15 Euro

Per info contattare info@busbenedettini.com

F.lli Benedettini S.p.A.

Valdragone, 3 luglio 2023