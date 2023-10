San Marino. “STANDING OVATION” PER LIBETTA E IL SUO LIGHTING BOSSO ANCORA UN SUCCESSO PER LA RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

San Marino, 9 ottobre 2023

Non è consueto, in un concerto di musica classica, assistere a ben due “Standing ovation”, almeno nella consuetudine sammarinese. Invece è quello che è successo Domenica 8 ottobre al Teatro Titano in occasione del concerto del pianista di fama internazionale Francesco Libetta e del suo progetto Lighting Bosso. La straordinarietà del programma e dell’esecuzione proposti nel conteso della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno ha trasportato il pubblico in un mondo di emozioni e di bellezza che sono esplose alla conclusione dell’esecuzione del Finale della Sinfonia Oceans di Bosso nella trascrizione di Libetta e del bis, l’Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini nella trascrizione per pianoforte di Liszt.

Il programma ha avuto vertici musicali assoluti in un’alternanza di classicità e modernità. Le musiche di Cajakovskij (dalle Stagioni, “Ottobre”), Chopin (Studi op. 24, n. 1 e n. 2), Beethoven (Sonata “Al chiaro di luna”), Bach (Preludio e fuga in mi minore), si sono alternate a pagine significative di Glass (Etude n. 9), Pärt (Für Alina), Sgambati (Melodia da Orfeo ed Euridice di Gluck) e, ovviamente, di Ezio Bosso (Emily’s room e Following a bird).

Un programma ben congegnato che ha contestualizzato e inserito le musiche di Bosso fra i grandi compositori di musica colta e valorizzato la figura di un personaggio della vita musicale e culturale degli ultimi decenni, che ha ancora un grande seguito.

Ancora una proposta originale e di qualità per l’edizione del venticinquesimo della Rassegna Musicale d’Autunno.