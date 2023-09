San Marino. Temporanea riduzione di alcuni parcheggi auto all’Ospedale per lavori di manutenzione 

A seguito di tre diversi interventi di manutenzione, saranno ridotti temporaneamente alcuni stalli dei parcheggi dell’Ospedale di Stato.

In particolare, nella giornata di giovedì 21 settembre, verrà eseguito un intervento di manutenzione urgente a una porzione dello stabile nella parte sovrastante la Cardiologia e l’ingresso del Centro Farmaceutico. Per tali motivi, dalle ore 18 di mercoledì 20 settembre, fino alle ore 19 di giovedì 21, non sarà possibile utilizzare i parcheggi per disabili antistanti l’ingresso della Cardiologia, posto sul retro dell’Ospedale.

Venerdì 22 settembre, invece, per tutta la giornata saranno eseguiti dall’AASLP lavori di manutenzione che interesseranno le griglie carrabili dell’intera area a raso (piano 0) del parcheggio multipiano zona ex casa di riposo. Per l’intera giornata di venerdì 22, quindi, non sarà possibile utilizzare tali parcheggi.

Si segnala infine che venerdì 29 settembre, verrà chiusa la rampa per disabili che dà accesso alla U.O.C. Cardiologia in quanto l’AASLP eseguirà lo smontaggio del corrimano provvisorio e la conseguente realizzazione del corrimano definitivo. Durante tale giornata le persone con disabilità potranno accedere alla Cardiologia utilizzando uno degli altri ingressi dedicati dell’Ospedale.