San Marino. Tennis. Billie Jean King Cup: le biancazzurre chiudono al decimo posto. I complimenti del tecnico Balducci

È stato un incontro molto tirato, quello contro l’Islanda, che ha decretato la posizione finale della formazione biancazzurra nella Billie Jean King Cup, gruppo III Europa, conclusosi ieri a Skopje, in Macedonia del Nord. Le biancazzurre, alla loro prima esperienza nel torneo, chiudono decime su 11 formazioni al via, dimostrando ottimi margini di crescita. Contro l’Islanda Talita Giardi ha centrato la vittoria nel suo singolare, superando per 6-3 7-6 (4) Anna Soffia Gronholm. Silvia Alletti ha affrontato Sofia Soley Jonasdottir, cedendo per 6-4 6-3. Decisivo il doppio, che ha visto la coppia Alletti – Giardi sconfitta per 6-3 7-6 (3) contro Ghonholm – Jonasdottir.

Della formazione, guidata dal tecnico federale Alice Balducci, facevano parte anche il capitano Giorgia Benedettini ed Emma Pelliccioni. “Faccio i complimenti a tutte le ragazze – il commento della Balducci -. Si sono comportate da vero gruppo, dando il massimo in ogni incontro. Abbiamo affrontato 15 partite, tra singolo e doppio, di cui due vinte e, come prima esperienza al cospetto di giocatrici Wta e Itf, è un bilancio niente male. In particolare, le ragazze hanno venduto cara la pelle ad ogni incontro. Torniamo a casa con la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto per poter arrivare a competere in questo livello che, ad oggi, non ci appartiene ancora del tutto, ma che può diventare alla nostra portata. Sono certa che la sintonia che si è creata saprà fornire il giusto stimolo per riuscire a fare sempre meglio”.