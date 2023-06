San Marino. TROFEO ENDURO GASGAS 2023: SAN MARINO SI TINGE DI ROSSO!

È tutto pronto per la terza prova del Trofeo Enduro GASGAS, che dopo il successo delle prime due tappe corse a Spoleto, arriva a San Marino nel weekend del 17 e 18 giugno

San Marino si prepara ad accogliere il Trofeo Enduro GASGAS, che il 17 e 18 giugno vedrà la pacifica invasione di quasi 100 piloti, pronti a vivere un fine settimana caliente al grido di… Get On The Gas!

La gara, organizzata dallo storico Motoclub Titano, prevede una fitta serie di appuntamenti: San Marino offre infatti un territorio ricco di storia e bellezze naturalistiche e siamo certi che piloti e accompagnatori vivranno un weekend divertente, immersi in un ambiente dal grande fascino storico e naturalistico, a due passi dal mare.

Il Presidente del motoclub Simone Saraceni e tutto il suo staff aspettano quindi i trofeisti sabato mattina per le consuete operazioni preliminari, mentre nel pomeriggio dalle 16.30 è previsto il prologo all’interno del Crossdromo della Baldasserona – struttura che la scorsa settimana ha ospitato il Mondiale di TrialGP – dove i partecipanti percorreranno quattro giri full gas in stile manche di motocross.

La gara di domenica prevede invece la classica formula del Trofeo: 2 giri di Enduro da 80 km ciascuno con 3 prove speciali cronometrate a giro, i cui risultati si sommeranno a quelli del prologo di sabato determinando le classifiche di gara. Tutte le speciali sono state tracciate sotto la supervisione del Track Inspector Arnaldo Nicoli e saranno facilmente raggiungibili dagli spettatori.

Il paddock verrà allestito nell’area Multi Eventi Sport Domus, dove saranno presenti i tecnici del Centro Autorizzato WP Suspension Moto Di Guida, lo spazio MOTOREX e il Temporary Shop a cura della Concessionaria ufficiale MXFONTASHOP, che presenterà le ultime novità di abbigliamento e accessori tecnici GASGAS.

All’interno del paddock i partecipanti al Trofeo troveranno anche il Service METZELER, con lo staff di Riga Gomme pronto a dispensare preziosi consigli per la corretta scelta degli pneumatici disponibili nell’ampia gamma SIX DAYS EXTREME.

Tutti i luoghi di interesse ai fini della competizione sono raggiungibili con un semplice “tap” utilizzando l’app WHIP, mentre gli ordini di partenza e le classifiche sono disponibili on-line nel sitoenduro.ficr.it.

Tutto chiaro? E allora…Get On The Gas!

Per ulteriori info sul Trofeo: TROFEO ENDURO GASGAS 2023