San Marino. Una Victor titanica fa suo il derby con il Ravenna, ad Acquaviva è 2-1

8’ giornata Girone D Serie D 2023-2024

Victor San Marino 2-1 Ravenna

Victor San Marino (3-5-2) Pazzini; De Santis (30’pt Tosi); De Queiroz, Onofri; Bertolotti, Lattarulo (18’st Morelli), Sabba (43’st Sami), Haruna, Tommaso Benvenuti; D’Este (26’st Arlotti), Sollaku (26’st Lozza) A disposizione: Gattuso, Giacomo Benvenuti, Gramellini, Donati

Allenatore: Stefano Cassani

Ravenna (3-5-2) Cordaro; Gobbo, Esposito, Agnelli; Mancini (28’st Vinci); Alluci, Campagna (16’st Sabbatani), Rrapaj (32’st Sare Aziz), Marino; Pavesi, Varriale (16’st Tirelli) A disposizione: Rossi, Spezzano, Zattini, Boccardi, Calandrini

Allenatore: Massimo Gadda

Arbitro: Raineri

Assistenti: Grimaldi – Gorgoglione

Ammoniti: 2’pt Lattarulo (V), 26’pt Sabba (V), 12’st Campagna (R),

Marcatori: 6’st D’Este, 24’st Morelli, 38’st aut. De Queiroz

STADIO DI ACQUAVIVA – C’è il clima delle grandi partite ad Acquaviva con un pubblico di oltre 400 persone. Parte forte il Ravenna con punizione dalla lunga distanza che sorprende Pazzini, attento a deviare in angolo. Occasione Victor al 7’ con D’Este che protegge palla, mancino a scendere che sfiora la traversa. All’11’ arriva la conclusione di Alluci dal limite, bloccata dal portiere biancazzurro. Grande chance per la Victor San Marino al quarto d’ora: calcio d’angolo perfetto di Sabba sul secondo palo per D’Este che vola più alto di tutti e Marino allontana un tiro che sarebbe entrato in porta. Ancora pericoloso dalla distanza Allucci con la conclusione di collo al volo che fa sospirare i tifosi ospiti. Spinge dalle fasce la Victor, cross di Sollaku per Tommaso Benvenuti che colpisce al volo di sinistro da dentro l’area e manda alto. I ragazzi di Cassani sono pericolosi anche da calcio d’angolo, Sabba in area, D’Este in mezza rovesciata, la sfera rimane in area e arriva Tosi, appena entrato, che devia sulla traversa. Al tramonto di frazione è Varriale che prova il gol della domenica con una semi rovesciata che finisce alta sopra la traversa.

Il derby viene sbloccato dopo 5’ nella ripresa: capitan Sabba illumina per D’Este che entra in area ed è un cecchino implacabile, portando avanti i suoi. La risposta dei giallorossi è nella girata ravvicinata di Campagna deviata in angolo da Pazzini. La Victor San Marino trova anche il raddoppio, ancora una volta con la specialità di casa il calcio d’angolo. Battuta lunga di Sabba per D’Este che fa la sponda dove arriva il tocco vincente del neoentrato Matteo Morelli. Ci prova anche Scott Arlotti, subentrato a D’Este, tiro d’esterno deviato in angolo da Cordaro. Il Ravenna accorcia le distanze e riapre la partita al 38’st: cross dalla sinistra di Marino, Agnelli rimette in mezzo e trova la sfortunata deviazione di De Queiroz nella propria rete. Gli ultimi cinque minuti di recupero sono una vera e propria battaglia, con la squadra di Cassani che fa muro fino al triplice fischio finale, ottenendo tre punti d’oro in un derby bellissimo.