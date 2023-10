Scontro tra quattro camion, morto un camionista, grave un altro

In A4, chiuso un tratto di autostrada

Un grave incidente è avvenuto, poco prima delle 14, lungo l’autostrada A4, sul viadotto del Tagliamento, in direzione Venezia.

Nel tratto a tre corsie, al chilometro 464, all’incrocio tra i comuni di Ronchis (Udine) e San Michele al Tagliamento (Venezia), un mezzo pesante ha tamponato una bisarca.

Nell’incidente è morto un autotrasportatore e un altro è rimasto gravemente ferito. Un terzo è quasi illeso ed è proprio lui che ha lanciato l’allarme assieme ad alcuni automobilisti.

Nell’urto a catena sono rimasti coinvolti anche altri due mezzi pesanti, tra cui un autoarticolato che trasportava granaglie. Il materiale si è riversato sull’asfalto occupando anche le corsie di sorpasso e veloce.

Per consentire l’arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l’ingresso al casello di Latisana, in direzione Venezia. Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste. Al momento ci sono code in aumento da San Giorgio di Nogaro al Nodo di Portogruaro.

La vittima era rimasta schiacciata nella cabina del proprio camion e quando è stato raggiunto e liberato dai soccorritori era già deceduto.

Ansa