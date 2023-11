Scuderia San Marino. Grossi e Grani campioni di categoria Rally 4 nel CRZ, Marchioro debutta nel Mini challenge con un podio

Un fine settimana da incorniciare per la Scuderia San Marino, che ancora una volta ottiene riconoscimenti importanti su vari fronti.

Iniziando dal rally, Samanta Grossi è stata impegnata nel finale del CRZ al Rally Lazio-Cassino insieme al pilota Lorenzo Grani a bordo della Peugeot 208. L’equipaggio della Scuderia è stato in grado di vincere nella classe Rally 4 e classificarsi al sedicesimo posto della classifica assoluta.

Trasferta internazionale per Daiana Darderi, che ha partecipato al Rally International du Valais in Svizzera insieme al Stefano Mella, chiudendo in dodicesima posizione nella griglia finale.

Ma nel weekend è avvenuto anche il debutto di Giacomo Marchioro nel campionato MINI Challenge sul circuito di Imola. Un esordio che difficilmente scorderà Marchioro, il pilota della Scuderia San Marino è andato subito a podio con il terzo posto in Gara 2.

