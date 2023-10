Serie B/ PromoPharma al via. Quinta stagione consecutiva nella quarta serie italiana per i titani. Il primo avversario è la Pietro Pezzi Ravenna

San Marino. Sabato 7 ottobre la PromoPharma San Marino inizia la sua quinta stagione consecutiva in serie B con il match interno contro la Pietro Pezzi Ravenna. Il team guidato da Marco Ricci è stato inserito nel girone E, quello di due anni fa, con squadre romagnole e marchigiane. A Ricci chiediamo un’analisi dell’avversario e gli obiettivi stagionali.

“Non conosciamo benissimo la Pietro Pezzi perché non l’abbiamo affrontata in pre-season. – Esordisce il coach – ma sappiamo che è una squadra abbastanza giovane, valida dal punto di vista tecnico e fisico con un palleggiatore, Cerquetti, molto esperto e un libero altrettanto esperto come Marchini con trascorsi nelle serie superiori. Un gruppo con qualità che se prende fiducia durante la partita diventa difficile da affrontare. Dovremo essere bravi a contenerli con muro e difesa. Noi avremo fuori per motivi fisici alcuni giocatori e altri sono un po’ acciaccati. Fin qui ci siamo allenati un po’ a corrente alternata per questi motivi ma faremo del nostro meglio. L’obiettivo di quest’anno? La salvezza. Ci sono giocatori nuovi e meccanismi da oliare. Dovremo essere bravi a trovare presto il nostro gioco”.

Prossima partita: PromoPharma – Pietro Pezzi Ravenna. Sabato 7 ottobre, ore 18, a Serravalle.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 04/10/23

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione

via Fogazzaro 74/a

47924 Rimini (Rn)

cell. 3482230823

ATTENZIONE: Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di “privacy” e ne è proibita l’utilizzazione da parte di altri soggetti. Se dovesse aver ricevuto per errore questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di cancellarlo immediatamente dopo. Grazie.