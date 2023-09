SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT CON FAIR PLAY.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) aderisce alla Settimana Europea dello Sport, European of Sport, accompagnata dalla campagna #BeActive; Il(CNSFP) aderisce alla

in programma ogni anno dal 23 al 30 settembre; una iniziativa lanciata dalla Unione Europea con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e l’attività fisica in tutta Europa in cui milioni di persone e atleti, appassionati e Associazioni sportive nel continente europeo si riuniscono per partecipare a una delle più grandi iniziative sportive mondiali: la Settimana Europea dello Sport.

L’evento internazionale celebra la vita attiva e le discipline sportive affinchè siano amate ed abbracciate con costanza, regolarità e passione.

Partecipazione, Inclusione, e Innovazione con spirito sportivo e ispirati ai valori e principi universali del Fair Play. Celebriamo tutti insieme questa Festa dello Sport!

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP