Stefano Rossini non sarà più l’allenatore dei Titans in Serie C nella stagione sportiva 2023/2024. A “Ross”, head coach in questa annata, vanno i più profondi ringraziamenti della Pallacanestro Titano per l’impegno e il lavoro svolto con costanza e determinazione. “Un grande grazie a Stefano per tutto quello che ha fatto quest’anno – dichiara il presidente della Pallacanestro Titano, Giuseppe Carbone -. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di entrare tra le prime sei e questo è un fatto”. “Non è una rottura ma un saluto – ha dichiarato Stefano Rossini – di sicuro questo è un anno che porterò nel cuore e che non dimenticherò. San Marino Rtv