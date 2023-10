Telefonini e credibilità (l’editoriale di David Oddone)

Non voglio metterla sul personale. Né prendermela col singolo Segretario di Stato.

Penso però di esprimere il pensiero di tutti coloro che si trovano a calcare quotidianamente il suolo nella nostra millenaria e amata Repubblica, quando dico: perché invece di occuparvi dell’universo mondo, non cominciate dalle cose “semplici”, per esempio col fare funzionare i cellulari?

Dai, siamo quasi nel 2024. Sento parlare di fibra, mica fibra, aerei, Torraccia, arabi, non so che altro, sviluppo, cantieri navali, shuttle, Unione Europea… ma non si riesce a fare una telefonata da Borgo a Dogana.

E’ anche una questione di privacy. Mettete che debba raccontare una balla a mia moglie. “Amore, non ti preoccupare sono a San Marino”. “Eh no! Non è possibile! Parliamo da ben cinque minuti e non è ancora caduta la linea neppure una volta, chissà dove sei!”.

Cari Congressisti, mettetevi nei nostri panni. Possono anche nascere drammi famigliari.

Avevo scritto un articolo analogo, meno “simpatico” e più di pancia, attaccando il governo precedente sul punto. Ma nulla da quel dì, è cambiato.

Ora, lasciamo da parte l’ironia e le stupidaggini per un secondo.

Volete portare qui i milionari, gli alberghi di lusso e non so cos’altro.

Secondo voi come si fa ad attirare un certo genere di pubblico se non funziona manco un benedetto telefonino? Se non gira nemmeno internet?

Ma è così difficile? Evidentemente sì, se negli ultimi vent’anni nessuno ha ancora risolto niente.

Non ho l’anello al naso. So perfettamente che la faccenda rientra nel campo più ampio e variegato delle telecomunicazioni, con annesse le varie beghe e monopoli, dei quali mi occuperò certamente in maniera più approfondita e seria presto.

Resta il fatto che ai comuni mortali frega poco del background. Si pretende che i problemi vengano risolti.

Come potete, e parlo dell’intera classe politica, presentarvi nuovamente di fronte agli elettori con programmi e promesse, se non siete in grado neppure di risolvere un tema sul tavolo dalla notte dei tempi?

Il paesaggio autunnale, le imminenti elezioni, dovrebbero portare consiglio.

Perché con questo sciatto modo di fare c’è chi rischia di fare la fine delle foglie secche al vento: sparire!

David Oddone

(La Serenissima)